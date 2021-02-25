Son dakika: Bakan Koca: "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi."
25.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:41
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi."
Bakan Koca: "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten