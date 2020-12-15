Osman Kavala'nın başvurusu AYM Genel Kurulu'na sevk edildi
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Osman Kavala'nın başvurusu AYM Genel Kurulu'na sevk edildi

15.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:56
Osman Kavala'nın başvurusu AYM Genel Kurulu'na sevk edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Osman Kavala'nın "hak ihlali" ile ilgili başvuru dosyasını Genel Kurul'a sevk etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Osman Kavala'nın "hak ihlali" ile ilgili başvuru dosyasını Genel Kurul'a sevk etti.

AYM Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatına karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüştü. AYM Birinci Bölümü, dosyanın AYM Genel Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Dal

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