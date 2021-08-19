Son dakika: Artvin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Son dakika: Artvin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Artvin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 32 kilo kubar esrar ile 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Artvin'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 32 kilo kubar esrar ile 33 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesinde ikamet eden S.Ö'nün evinde ve eklentilerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada yaklaşık 32 kilo gram kubar esrar, 33 kök Hint keneviri, 5 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, 10,8 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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