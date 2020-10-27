Son Dakika | Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü
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Son Dakika | Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü

27.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:52
Son Dakika | Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Aleyna D. yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda, Deniz Tezcan'ın (20) kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi, Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Deniz Tezcan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayı öğrenen Deniz Tezcan'ın annesi Yeliz ve kardeşi Ege ile yakınları gözyaşı döktü.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Tezcan'ın cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Aleyna D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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