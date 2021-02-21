Son dakika... Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 16 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlalden 55 bin 504 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 16 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlalden 55 bin 504 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evdeki 16 kişiye kumar oynamak, kumar oynamak için yer temin etmek ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 55 bin 504 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur