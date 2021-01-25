Son dakika! Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi
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Son dakika! Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi

25.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:10
Son dakika! Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 608 milyon 817 bin 717,58 lira, işlem miktarı ise 1.380,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 473 bin 536,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 441.000,001.843,20
En Düşük 438.580,001.840,80
En Yüksek441.600,001.863,70
Kapanış441.600,001.863,15
Ağırlıklı Ortalama 440.492,151.855,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)608.817.717,58

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.380,58

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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