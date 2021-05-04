Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Pınar Mahallesi'nde, 2 Mayıs'ta tartıştığı komşusu Mehmet K'yi tabancayla yaralayan öğretmen Celal T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Celal T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde, 2 Mayıs'ta Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman bahçesinde tartışma çıkmıştı. Evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş eden Celal T. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Eziyete komşular 'dur' dedi! Çocuklarını dövüp balkondan sarkıtan anne gözaltında
Eziyete komşular "dur" dedi! Çocuklarını dövüp balkondan sarkıtan anne gözaltında
Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:58:30. #1.16#

title