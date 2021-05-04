Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Pınar Mahallesi'nde, 2 Mayıs'ta tartıştığı komşusu Mehmet K'yi tabancayla yaralayan öğretmen Celal T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı Celal T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde, 2 Mayıs'ta Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman bahçesinde tartışma çıkmıştı. Evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş eden Celal T. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun