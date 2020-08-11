Son dakika! Adana'da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama Son dakika haberleri... ADANA'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grubun arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, şüpheli C.Y. (17) ile Ş.A. (18), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grubun arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, şüpheli C.Y. (17) ile Ş.A. (18), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. sokakta yürüdüğü sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ş.A. ve A.A. (35) ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.A., eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine döndü. Ş.A.'nın av tüfeğini A.A.'nın elinden alıp, ateşlemesi sonucu C.Y. yaralandı. Yaralanan C.Y. de belindeki tabancayı çıkarıp, ateş etti. O sırada yoldan geçen ve olayla ilgisi olmayan B.D. (20), tabancadan çıkan mermiyle bacağından yaralandı. A.A. ile Ş.A., ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı C.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.A. ile Ş.A.'yı saklandıkları adreste yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.Y. ile Ş.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA