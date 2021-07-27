Son dakika... Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Toros Mahallesi'nde su tesisatı tamir atölyesi sahibi Yasin P'ye, iş yerine giren kişi, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin P'yi, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney