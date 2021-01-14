Son Dakika | ABD'nin Michigan eyaletindeki "kirli içme suyu" krizinde eski vali dahil 9 kişi suçlandı
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Son Dakika | ABD'nin Michigan eyaletindeki "kirli içme suyu" krizinde eski vali dahil 9 kişi suçlandı

14.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:42
Son Dakika | ABD'nin Michigan eyaletindeki

Son dakika haber: NEW ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde, halka kurşun oranı yüksek içme suyu sağlamaktan sorumlu tutulan, aralarında eski Michigan Valisi Rick Snyder'ın da bulunduğu üst düzey 9 eyalet yöneticisi hakkında dava açıldı.

NEW ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde, halka kurşun oranı yüksek içme suyu sağlamaktan sorumlu tutulan, aralarında eski Michigan Valisi Rick Snyder'ın da bulunduğu üst düzey 9 eyalet yöneticisi hakkında dava açıldı.

Eyalet başsavcılığı ofisinden yapılan açıklamada, Snyder'ın "görevi kasıtlı ihmal" suçlamasından yargılanacağı, diğer ilgili yöneticilerin de "gasp" ve "ölümlere sebep olmak" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Suçlu bulunmaları halinde Vali Snyder'ın 1 yıla kadar, diğerlerinin de 15 ila 20 yıl hapis cezası alabileceği bildirildi.

-Flint'de kirli içme suyu olayı

Flint kenti, tasarruf amacıyla içme suyu ihtiyacını 2014 yılında Flint Nehri'nden karşılamaya başlamıştı.

Kentteki içme suyundaki kirlilik Şubat 2016'da belgelenmiş, ölçümler sonucunda yüzlerce eve "yüksek oranda kirli içme suyu" verildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2016'da, kentteki içme suyu sorununun "insan hakları felaketi" olduğunu, kirli suya bağlı olarak şehirde 12 kişinin öldüğü açıklamış, Michigan Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

20 Ağustos 2020'de eyalet yönetimi, dava açan Flint sakinlerine 600 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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