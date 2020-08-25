Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi.

– ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 181 bin 204 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 917 bin 467 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 218 bin 941 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Abd

Kaynak: DHA