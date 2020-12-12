Son dakika: ABD'de İkinci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yenerek 104'üncü yaşını kutladı
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Son dakika: ABD'de İkinci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yenerek 104'üncü yaşını kutladı

12.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:26
Son dakika: ABD'de İkinci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yenerek 104'üncü yaşını kutladı

Bir son dakika haberine göre ABD'de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve 104'üncü yaşını kutladı.

ABD'de İkinci Dünya Savaşı gazisi Binbaşı Lee Wooten, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve 104'üncü yaşını kutladı. Wooten, kaldığı hastaneden alkışlarla uğurlandı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Madison kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Lee Wooten, koronavirüse yakalandıktan sonra Madison Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Wooten, doğum gününden iki gün önce virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu ve ailesiyle birlikte 104'üncü yaşını kutladı.

HASTEDEN ÇIKINCA MİLKSHAKE İSTEDİ

Wooten, ABD ordusunda 1940'larda demiryolunda çalışarak birkaç yıl denizaşırı görev yaptı. Wooten'ın torunu Holly Wooten McDonald, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk istediği şeyin çikolatalı milkshake olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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