Son dakika: ABD birliklerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar geri çekileceği iddia edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının yaklaşan 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekileceğini duyuracağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının yaklaşan 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekileceğini duyuracağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Afganistan'da görev alan askeri birliklerinin geri çekileceğini ifade etmişti. Fakat ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 1 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilmesi planının geri çekilmenin planlanan tarihte gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade eden Biden, geri çekilmenin net tarihi konusundaki soruları ise cevapsız bırakmıştı. Alınan geri çekilme kararı hakkında açıklama yapan ABD'li yetkililer ise, Biden'ın ilerleyen saatlerde ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümünde Afganistan'dan geri çekileceğini duyuracağını öne sürdü.

Afganistan'da ABD'nin yaklaşık 2 bin 500 askeri olduğunu belirten ABD'li yetkililer, terörle mücadele görevlerinde ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına görev alan yaklaşık birkaç yüz ABD özel harekat kuvveti hakkında ne yapılacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı