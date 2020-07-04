Son dakika 3. sayfa: Kedi besleme tartışması sebebiyle oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Gelen son dakika haberine göre Kedi besleme tartışması sebebiyle oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi -Yerde yatan annesini cep telefonu ile kayda alıp evden çıktı -Cenazede ölen kadının kızı büyük üzüntü yaşarken, ayakta durmakta zorlandığı görüldü Manisa'da kedi besleme tartışması sırasında oğlu...

Kedi besleme tartışması sebebiyle oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

-Yerde yatan annesini cep telefonu ile kayda alıp evden çıktı

-Cenazede ölen kadının kızı büyük üzüntü yaşarken, ayakta durmakta zorlandığı görüldü

MANİSA - Manisa'da kedi besleme tartışması sırasında oğlu tarafından ittirilerek başını mutfak bankosuna çarpması sonucu hayatını kaybeden talihsiz anne gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 gün önce evde cesedi bulunan kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette sorguya alınan gencin kedi besleme tartışması sonucu ittirdiği annesinin başına mutfak bankosuna çarptığını ve yere düşen annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Arda Mahallesinde ikamet eden Nuray Duğrul 2 Temmuz günü evine tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duğrul'un oğlu İlhan Süngerciler'i gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve ölümünü komşularından öğrendiğini kaydeden Süngerciler'in çelişen ifadeleri polisin dikkatini çekti. İkinci kez ifadesi alınan İlhan Süngerciler bu kez cinayeti itiraf etti. İfadesinde, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istemesi sebebiyle annesiyle tartışmaya başladığını aktaran Süngerciler, bu sırada annesini göğüs kısmından ittirdiğini ve dengesini kaybeden kadının başını mutfak bankosuna çarparak yere düştüğünü anlattığı öğrenildi. Süngerciler, daha sonra yerdeki annesini cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra büyük bir korku yaşadığını ve işe gittiğini ifade etti.Cinayeti itiraf İlhan Süngerciler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Oğlu tarafından öldürülen iki çocuk annesi Nuray Duğrul için bugün cenaze töreni düzenlendi. Duğrul'un naaşı Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Molla Şaban Camii'ne getirildi. Duğrul'un kızı Burcu Süngerciler, cenazede büyük üzüntü yaşarken, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Genç kızı, yakınları teskin etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA