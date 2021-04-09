Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kadıköy'de korkutan yangın paniği Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Kadıköy'de korkutan yangın paniği

İSTANBUL - Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu binayı yoğun duman sararken apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.45 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı. Yoğun dumanın kapladığı binada oturan mahalle sakinleri ise panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Can Kutay isimli vatandaş," Biz evde oturuyorduk. Bir duman kokusu aldık. Komşular çatıdan duman çıktığını söyledi. Bizde hemen itfaiyeyi aradık. Bacadan bir duman çıkıyormuş neyden kaynaklı olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu

Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği
Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ümit Öztürk Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:57:45. #1.16#
title