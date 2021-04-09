Son dakika haber... Kadıköy'de korkutan yangın paniği

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Son dakika 3. sayfa haberi... Kadıköy'de korkutan yangın paniği Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Kadıköy'de korkutan yangın paniği

İSTANBUL - Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu binayı yoğun duman sararken apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.45 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı. Yoğun dumanın kapladığı binada oturan mahalle sakinleri ise panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Can Kutay isimli vatandaş," Biz evde oturuyorduk. Bir duman kokusu aldık. Komşular çatıdan duman çıktığını söyledi. Bizde hemen itfaiyeyi aradık. Bacadan bir duman çıkıyormuş neyden kaynaklı olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK