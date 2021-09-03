Son 3 aydır gurbetçi trafiğinin yaşandığı sınır kapıları tenhalaşmaya başladı
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Son 3 aydır gurbetçi trafiğinin yaşandığı sınır kapıları tenhalaşmaya başladı

Son 3 aydır gurbetçi trafiğinin yaşandığı sınır kapıları tenhalaşmaya başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin geliş ve gidişleri dolayısıyla son 3 ayda yoğun kalabalıkların yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuklarının tamamlanmasına yakın sınır kapısı tenha günler geçiriyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin geliş ve gidişleri dolayısıyla son 3 ayda yoğun kalabalıkların yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolculuklarının tamamlanmasına yakın sınır kapısı tenha günler geçiriyor.

Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin büyük bölümü yaşadıkları ülkelerine döndü. İzinlerini son zamana bırakan az sayıda gurbetçi ailelerin dönüşleri ise devam ediyor.

İstatistiklere göre 1 Haziran-1 Eylül döneminde kara yoluyla Türkiye'ye bu sene 1 milyon 815 bin gurbetçi geldi. Haziran ayı başından ağustos başına kadar yoğun gelişler sonrası ağustos ayıyla başlayan dönüşler sınır kapılarında çift yönlü trafiğe neden oluyordu.

Gelen gurbetçilerin pek çoğu yaşadıkları ülkelere döndü.

Özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yoğun geçişlerin olduğu sınır kapıları eylül ayı itibariyle tenhalaştı. Geliş ve dönüş dönemlerinde yoğunluğun en çok yaşandığı sınır kapısı olan Kapıkule'de son günlerde sakinlik hakim.

Eşiyle Almanya'ya dönen Salih Yıldırım, AA muhabirine güzel bir tatil döneminin ardından dönüşe geçtiklerini söyledi.

Dönüş yolunun her zaman buruk olduğunu belirten Yıldırım, "Tatil bitti. Hüzün var. Sevdiklerimizi geride bırakıyoruz. Seneye inşallah geleceğiz. Kolay değil sevdiklerimizi bırakıp gitmek." diye konuştu.

Yılmaz Coşkun ise Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını dile getirdi.

Gurbetçilerin memleket hasretini derinden hissettiğini anlatan Coşkun, "Geliş her zaman güzel oluyor ama dönüş hüzünlü oluyor. Tatilde gezdik, aileyle hasret giderdik. Şimdi dönüyoruz. Bizi en çok üzen sıla hasreti. Bir dahaki izni iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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