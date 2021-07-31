Son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 79 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 332'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 79 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 332'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 332 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu. Son 1 günde toplam 259 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 107 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı