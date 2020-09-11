Soma'da drone destekli maske denetimleri başladı
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Soma'da drone destekli maske denetimleri başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda drone ile maske denetimi yapıldı.

Soma'da drone destekli maske denetimleri başladı
11.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:42

Manisa'nın Soma ilçesinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda drone ile maske denetimi yapıldı.

Kaymakam Fatih Akkaya'nın da katıldığı denetimlerde ilçe merkezinde yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarda drone kullanılmaya başlandı.

Denetimlerde maske kullanmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde bugüne kadar yapılan denetimlerde 313 bin 260 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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