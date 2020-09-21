Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü
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Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü
21.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:21

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, pazar günü başkent Honiara'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmatın temizliği sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, savaştan kalma patlayıcı maddelerin temizlenmesi faaliyetlerine destek veren sivil toplum kuruluşu Norveç Halk Yardımının (NPA) araştırma ekibinden iki kişi yaşamını yitirdi.

NPA, yaptığı yazılı açıklamada, patlamayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, NPA ekiplerinin yerel halktan gelen ihbarların ardından patlamamış bombaların yerini tespit ederek polise bildirdiğini ve patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı muharebe alanlarından olan Solomon Adaları'nda binlerce patlamamış bomba bulunduğu belirtiliyor.

NPA, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın tespit edilerek haritasını çıkarmak için Solomon Adaları polisiyle ve bomba imha ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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