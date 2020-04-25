Söke'de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı Söke İlçe Kaymakamlığı önderliğinde oluşturulan içerisinden Söke Belediyesi başta olmak üzere kurum ve kuruluşların desteği ile görev yapan Söke Vefa Sosyal Destek Grubu; 30 günde 6 bin 287 vatandaşa ulaştı.

Söke İlçe Kaymakamlığı önderliğinde oluşturulan içerisinden Söke Belediyesi başta olmak üzere kurum ve kuruluşların desteği ile görev yapan Söke Vefa Sosyal Destek Grubu; 30 günde 6 bin 287 vatandaşa ulaştı.

21 Mart'tan, 23 Nisan'a kadar olan süreçte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan, kimsesiz ve yardıma muhtaç olmak üzere toplam 6 bin 287 vatandaşın evine temel gıda ihtiyaçları ulaştırıldı.

Diğer taraftan Söke Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 30 Mart, 23 Nisan tarihleri arasında, toplam bin 75 vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri başta olmak üzere paraları evlerine ulaştırıldı. Yapılan açıklamada bir aylık süreçte toplam bin 56 vatandaşa seyahat izin belgesi verildiği ifade edildi.

Söke Belediyesi'nin 13 personeli, 71'i imam- hatip olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim gibi kurumlardan temsilciler, okul müdürlerinin de yer aldığı toplam 201 personel ile faaliyetlerini yürüten Vefa Sosyal Destek Grubu takdir topluyor. Yapılan faaliyetlerde 8'i Söke Belediyesi'nin olmak üzere toplam 18 araç görev yapıyor. Sosyal Destek Grubunda Kızılay'ın da etkin rolü gözlerden kaçmazken; İlçe Emniyet ve Jandarma Ekiplerinin çalışmaları da gruba büyük güç katıyor.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yaptığı değerlendirmede; "Vefa Sosyal Destek Grubu bir aylık sürede 6 Bin'den fazla vatandaşımızın yardımına koştu, ihtiyaçlarını giderdi. Halen 18 araç ve 201 gönüllü personel ile faaliyet yürüten Vefa Sosyal Destek Grubumuzda; gece-gündüz halkımızın rahat, huzur ve sağlık içinde kalması amacıyla koşturan tüm arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Muhtarlarımıza ve destek olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA