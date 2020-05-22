Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu
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Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu Afyonkarahisar'da vatandaşları pazarcılarla birlikte sağanak yağmur karşıladı Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bayram süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar...

22.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:36

Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu

Afyonkarahisar'da vatandaşları pazarcılarla birlikte sağanak yağmur karşıladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bayram süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlarda alışveriş yaptı.

Afyonkarahisar'da ilk kez uygulanacak bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarında hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar bol bol meyve ve sebze alırken, pazarcıların ise bu durumdan oldukça memnun olduğu gözlendi. Milli Birlik caddesinde kurulan semt pazarına akın eden vatandaşları pazarcılarla birlikte sağanak yağmur karşıladı. Yağmurla birlikte alışveriş yapan vatandaşların bazıları ise pazarcıların çadırlarına sığındı. Pazarcılar ise bayram alışverişinin bereketli geçtiğini belirterek, vatandaşların Covid-19'a karşı tedbirlere riayet ettiğini belirttiler.

Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İHA

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