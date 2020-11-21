Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti

21.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:15

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi restoranlara akın eden vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti.

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi restoranlara akın eden vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlar ve elinde sigara ile polis aracının yanından geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya dakikalar kala Taksim Meydan'ı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranlardaki yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, alışverişlerini yaptıktan sonra kendilerine sokak üzerinde yer aramaya başladı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşan vatandaşlar ve polis aracının yanından elinde sigara ile geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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