Söğütlü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ilçedeki çalışmaları inceledi
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Söğütlü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ilçedeki çalışmaları inceledi

03.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:38
Söğütlü Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ilçedeki çalışmaları inceledi

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, meclis üyeleriyle yapılan hizmetleri inceledi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, meclis üyeleriyle yapılan hizmetleri inceledi.

Özten ve meclis üyeleri, şubat ayı meclis toplantısının ardından, yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Mecliste grubu bulunan partilerin ilçe başkanları da programa eşlik etti.

Özten, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetleri yerinde gösterme fırsatı bulduklarını söyledi.

AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının programa katıldığını, MHP ilçe başkanının ise il dışında olduğu için katılamadığını belirten Özten, "Yapılan hizmetleri yerinde gördük. Bu yıl yapacağımız çalışmalar ve yeni projelerimiz hakkında bilgi verdik." diye konuştu.

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt da çalışmaları yerinde gördüklerini ifade ederek hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Söğütlü ilçe Başkanı Ekrem Kayar da ilçeye gelecek hizmetlere destek olacaklarını, eksiklikleri de mecliste gündeme getireceklerini kaydetti.

Programa, başkan yardımcıları Adem Fidan, Turhan Bölükbaşı ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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