SMA hastalarına bir destek daha
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SMA hastalarına bir destek daha

25.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:50
SMA hastalarına bir destek daha

Nadir görülen bir hastalık olan SMA hastalarına bir destek de başarılı oyuncu Furkan Palalı'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Hatice Şendil ve Bergüzar Korel'in, SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak amacıyla sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayına katılan Palalı, Fenerbahçeli futbolcuların veBaşkan Ali Koç'un imzaladığı sarı lacivertli formayı Poyraz Ali ve Hamza Yasin'in tedavi masraflarına destek olmak amacıyla açık arttırmaya çıkardı. Ünlü oyuncu tam kadro imzalı bir başka Fenerbahçe formasını da Poyraz'a gönderdi.

Sanat dünyası, SMA (SPİNAL Musküler Atrofi) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Amerika'da yapılabilen gen tedavisi için aileler adeta zamanla yarışırken, SMA hastaları için düzenlenen bağış kampanyaları da çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Furkan Palalı da destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

Hatice Şendil ve Bergüzar Korel'in, SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak amacıyla düzenledikleri instagram canlı yayınına birçok ünlü isimle birlikte katılan Palalı, yayında Poyraz Ali'nin tedavi masrafları için Fenerbahçe futbol takımının ve Başkan Ali Koç'un imzaladığı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Palalı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili video paylaşarak açık arttırmayı başlatırken, tam kadro imzalı bir başka Fenerbahçe formasını da Poyraz'a gönderdi.

Furkan Palalı hangi dizilerde oynadı?

Furkan Palalı hangi dizilerde oynadı? 27 Ekim 1986'da Konya'da doğan Furkan Palalı, Türk oyuncu ve manken. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

OyunculukKüçük Sırlar'da "Aras" karakteri, Adını Feriha Koydum (Model-Konuk Oyuncu) yapımlarında dizi oyunculuğu deneyimleri; Uyan Uyan Gazi Kemal (Şamdan Mehmet, Doktor Zeki ve Rasuhi karakterleri) (2010-2011) ve Tetikçi (Delikanlı - Başrol)(2011-2012) gibi tiyatro deneyimleri olmuştur. Tepebaşı Tiyatrosunda Ferdi Merter'in yazıp yönettiği "Tetikçi" isimli oyunda 6 kez başrol olarak sahne alan Palalı, tiyatro oyunlarına ara vermiştir. Ayrıca ATV' de yayınlanmakta olan "Hayat Devam Ediyor" adlı diziye 17 Şubat 2012 tarihli 14. Bölüm itibarıyla katılan Palalı; oyunculuk başarısını kendi sesiyle canlandırdığı "Giray" karakteri ile de sürdürmüştür.

SMA hastalarına bir destek daha

Kaynak: Bültenler

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