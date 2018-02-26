"Sivilleri Vuruyorlar" Yalanına Sığınan YPG, Yaşlı Köylüleri Silah Altına Aldı

Zeytin Dalı Harekatı 38. gününde başarıyla devam ederken Mehmetçik'in Afrin ilerleyişi devam ediyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2059 OLDU

TSK yaptığı açıklamada operasyonun tamamında etkisiz hale getirilen terörist sayısını 2059 olarak güncellerken, hava operasyonlarının yanı sıra karadan da ilerleyiş devam ediyor.

KÖYLÜLERİ SİLAH ALTINA ALIYORLAR

Operasyon devam ederken terör örgütü YPG'nin kara propagandası da devam ediyor. Sürekli, "TSK sivilleri vuruyor" yalanına sığınan teröristlerin sivil köylüleri silah altına aldığı biliniyor.

SİLAH EĞİTİMİ BAŞLADI

Sosyal medyaya yayılan fotoğraflar terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor. Yaşlı köylüleri silah altına alan teröristler silah eğitimine de başladı.

Haberler.com/Özel Haber