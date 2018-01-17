Siverek Belediyesi Yaşlı Kadının Evini Onarmaya Başladı

Siverek Belediyesi evi kullanılamaz durumda olan Halise Kuzucu'un evini onarmaya başladı.

Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine 69 yaşındaki Halise teyze ile görüşen Başkan Resul Yılmaz bir süre önce evin onarımı için talimat verdi.

Belediye ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan yaptığı açıklamada, Halise teyzenin isteği doğrultusunda evin onarılacağını belirterek çalışmaların kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüklerini ifade eden Özdoğan, "Şuan inşaatın yapımına başlamış bulunmaktayız, kendisine barınabileceği bir alan oluşturacağız. Proje kapsamında başka yerlerde başlatılan çalışmalarımız ise devam ediyor. Halise teyze gibi çınarlara sahip çıkmamız gerekiyor, yaşlılarımıza hizmet etmemiz lazım. En azından bundan sonra başını sokacak bir evi olacak, onların huzuru bizim huzurumuzdur." diye konuştu.