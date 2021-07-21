Sivasspor Moldova'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Moldova'da

Sivasspor Moldova'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, başkent Kişinev'e geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, başkent Kişinev'e geldi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavı için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 1 saatlik uçuşun ardından Kişinev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Kişinev'de kamp yapacağı otele yerleşen Yiğidolar, saat 18.00'de maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Petrocub ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak. Karşılaşma Trtspor'dan naklen yayınlanacak. - SİVAS

Sivasspor Moldova'da
Sivasspor Moldova'da
Sivasspor Moldova'da
Sivasspor Moldova'da
Sivasspor Moldova'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Hande Yener Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Diego Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor Moldova'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:09:38. #1.14#

title