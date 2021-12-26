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Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir ivme yakalayan ve 26 puanı bulunan Sivasspor, 21 puanlı Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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