SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:11

SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, geniş alan çok pas çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Isaac Cofie ve kaleci Muammer Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor kafilesi yarın sabah İstanbul'a gidecek ve orada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 7 Mart Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ümit Öztürk Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SPOR Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:11:20. #1.15#
title