Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu

08.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:07
Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettirerek Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okudu.

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettirerek Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okudu.

Spor kulüpleri, DMD hastalığına farkındalık oluşturmak adına sosyal medyada bir proje başlattı. Sakaryaspor'un çağrısıyla başlayan projeye son olarak Süper Lig ekibi DG Sivasspor destek verdi.

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz!" notu eklendi.

DMD hastalığı nedir?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır. - SİVAS

Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu
Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu
Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu
Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şehrazat Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Babel Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Milli Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 14:14:45. #1.15#
title