Sivasspor DMD hastalığı için Gaziantep FK'ya meydan okudu

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettirerek Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okudu.

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettirerek Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okudu.

Spor kulüpleri, DMD hastalığına farkındalık oluşturmak adına sosyal medyada bir proje başlattı. Sakaryaspor'un çağrısıyla başlayan projeye son olarak Süper Lig ekibi DG Sivasspor destek verdi.

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz!" notu eklendi.

DMD hastalığı nedir?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı