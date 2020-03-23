Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:48
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edilen sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Galatasaray Spor Kulübü. En kısa sürede güzel haberler paylaşmanız dileğimizle. Dualarımız Albayrak ailesi için." - SİVAS
Kaynak: İHA