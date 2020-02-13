Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi
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Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

13.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:35
Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus'a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.

Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19: 15'te başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA
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