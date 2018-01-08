Sivas'taki Kazalar Mobese Kameralarına Yansıdı

Sivas'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşandığı gözlenen trafik kazaları kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde yaşanan kazalar saniye saniye kaydediliyor. 2017 yılının son 5 ayında yaşanan kazalar kayıt altına alındı. Görüntülerde, kent merkezindeki otogar köprülü kavşakta ise aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin metrelerce savrulduğu anlar yer alıyor. Abdulvahabi Gazi kavşağında ise kavşağa kontrolsüz giren iki araç çarpışıyor. Atatürk Caddesi girişinde bir sürücü yolun ortasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarparken, İnönü Bulvarı üzerinde ise karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması dikkat çeken görüntüler arasında bulunuyor.