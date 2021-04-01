Sivas'ta yolcu otobüsü kazasıda 21 kişi yaralandı
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Sivas'ta yolcu otobüsü kazasıda 21 kişi yaralandı

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Sivas'ta yolcu otobüsü kazasıda 21 kişi yaralandı

K.K. yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Üzüc ü kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASIDA 21 KİŞİ YARALANDI

K.K. yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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