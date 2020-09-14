Sivas'ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, 6 bin 333 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, 6 bin 333 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bu arada uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan bir sürücüye de 6 bin 333 lira ceza kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: AA