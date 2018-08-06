Sivas'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki mevsimlik işçileri taşıyan 58 PB 772 plakalı traktör, Gürün ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında devrildi.
Kazada traktör şoförü İ.S. ile traktörün römorkunda bulunan aynı aileden 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.