Sivas'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 37 sikke, 3 metal obje, yüzük, mühür, heykel, sanduka ve sanduka kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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