Sivas'ta seyir halindeki çimento mikserinin lastikleri yandı
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Sivas'ta seyir halindeki çimento mikserinin lastikleri yandı

Sivas'ta seyir halindeki çimento mikserinin lastikleri yandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde seyir halindeki çimento mikserinin lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde seyir halindeki çimento mikserinin lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 UB 588 plakalı çimento mikseri, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi'nde seyir halindeyken lastikleri yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sivas'ta seyir halindeki çimento mikserinin lastikleri yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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