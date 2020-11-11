Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı
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Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı

11.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:37
Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Z.A. yönetimindeki 34 AAJ 842 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Bahçeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kelkit Çayı kıyısına düştü.

Kazada otomobilde bulunan A.A. (45), M.A. (56) ve T.A. (60) yaralandı. Ambulanslarla Tokat'ın Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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