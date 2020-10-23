Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

23.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:56
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hatice Çiçekal (34) yönetimindeki 78 SU 028 plakalı otomobil, Kangal-Divriği kara yolunun Mürsel köyü Çeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Saray (65) ve Sümeyye Çiçekal (26), Ayşe (37) ve Aysima Nihal (1) ile Muhammed Berkay Kürekçi (18) yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kürekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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