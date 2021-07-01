Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
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Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldıİmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldı

İmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Halat yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AFAD personeli, keçileri ipe bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Keçiler sahibine teslim edildi.

Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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