Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı
Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldıİmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldı
İmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Halat yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AFAD personeli, keçileri ipe bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Keçiler sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya