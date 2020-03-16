Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
16.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:08
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde yağıyor. Yağışla birlikte araçların üzeri karla kaplandı.
Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Kızılırmak'ta su seviyesinin büyük oranda yükseldiği gözlendi.
Kaynak: AA