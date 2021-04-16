Sivas'ta jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Suşehri ve Zara ilçelerine bağlı jandarma trafik ekipleri tarafından, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahında gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken telefonla görüşen sürücüler drone ile tespit edildi.

Yazılan para cezalarına itiraz eden sürücülere ise drone görüntüleri izletildi.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinin genel evrak kontrollerini de yapan ekipler, uzun yoldan gelen sürücüleri dinlenmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara