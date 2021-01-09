Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı
09.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:50
Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.
Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ikametgahta kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada kumar oynanması için yer temin eden 3 kişi ile kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı.
Kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 15 bin 702 lira para cezası uygulandı.
İkameti kiralayan ve kumar oynanması için imkan sağlayan 3 şüpheli hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer