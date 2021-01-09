Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı

09.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:50
Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı

Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.

Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ikametgahta kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kumar oynanması için yer temin eden 3 kişi ile kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 15 bin 702 lira para cezası uygulandı.

İkameti kiralayan ve kumar oynanması için imkan sağlayan 3 şüpheli hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Murat Kurum Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:51:39. #1.14#
title