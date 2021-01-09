Sivas'ta evde kumar oynayan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza uygulandı

Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.

Sivas'ta evde kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye 15 bin 702 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ikametgahta kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kumar oynanması için yer temin eden 3 kişi ile kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 9 kişiye 15 bin 702 lira para cezası uygulandı.

İkameti kiralayan ve kumar oynanması için imkan sağlayan 3 şüpheli hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer