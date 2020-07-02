Sivas olaylarının 27. yılı
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Sivas olaylarının 27. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bizim için Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur.

Sivas olaylarının 27. yılı
02.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bizim için Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur. Aynı karanlık güçler tarafından gerçekleştirilmiştir." dedi.

Ağbaba, bazı milletvekilleri ve partililerle İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önüne, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anısına çelenk ve karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, 2 Temmuz'un insanlık tarihinin en acı, en karanlık günlerinden olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenleri bir kez daha andığını belirten Ağbaba, "Onların mücadelesi Türkiye'deki hoşgörü, aydınlanma, laiklik mücadelesiydi. Bu topraklarda, Anadolu topraklarında çok bedel ödeyen insanlar oldu." diye konuştu.

Ağbaba, Madımak'ta hayatını kaybedenlerin Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde önemli kilometre taşlarından olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2 Temmuz Türkiye açısından utanç verici bir gündür. Herkesin buradan ders alması gerekiyor. Türkiye'deki laikliğin, demokrasinin, Cumhuriyetin değerini hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de, Orta Doğu ülkelerindeki gibi mezhep kavgaları, kardeş kavgaları yoksa bunu en çok bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete borçluyuz. Hepimizin de Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini hep beraber gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Diğer taraftan da hemen üç gün sonra Başbağlar katliamı var. Bizim için Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur. Aynı karanlık güçler tarafından gerçekleştirilmiştir."

İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'nin müzeye dönüştürülmesini istediklerini vurgulayan Ağbaba, "Madımak müzesinin utanç müzesi yapılması sanki bir lütuf gibi sunulmaya çalışılıyor. Buranın mutlaka o insanların adına bir utanç müzesi, bir ortak hafıza müzesi yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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