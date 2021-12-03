Sivas Merkez Muhtelif Okullar Ana Sınıfı Onarım İşi
Sivas Merkez Muhtelif Okullar Ana Sınıfı Onarım İşiSivas Merkez Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu, Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi, Şehit Adem Koç İlkokulu, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elçibey İmam Hatip Ortaokulu, Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi,
KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Sivas Merkez Muhtelif Okullar Ana Sınıfı Onarım İşiSivas Merkez Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu, Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi, Şehit Adem Koç İlkokulu, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elçibey İmam Hatip Ortaokulu, Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi, Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu, Hayırsever Lütfi Abay İlkokulu ana sınıfları onarım işi. 08. 12. 2021 - 14: 00
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