Sivas-Malatya Karayolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Sivas- Malatya karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ile Malatya'nın Hekimhan ilçeleri arasında etkili olan kar ve tipi nedeniyle, dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya karayolunda zincirli araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kontrollü olarak her iki yönü trafiğe açılan karayolunda, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, bazı bölgelerde buzlanma ve sürgün yaşanan karayolunu kullananan sürücülere, zincir takmaları uyarısında bulunuyor.