Sivas-kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olmalı

04.09.2019 23:47

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olmalı (3)

İMRANLI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'taki Parti Meclisi'nin ardından karayoluyla İmranlı ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, İmranlı'da ilk olarak Belediye Başkanı Murat Açıl'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ilçe meydanındaki otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, eski siyaset anlayışının geride kaldığını belirterek, "Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın-erkek yaşlı demeyen herkesi kucaklayan, herkesin sorununa eğilen ve her sorunu çözmek için mücadele eden bir siyasi parti anlayışı getiriyoruz. Bu siyaset anlayışının özünde yatan; kul hakkı yememektir. Harcanan her kuruşun hesabını millete verebilmektir. Sizler vergi veriyorsunuz, parayı harcıyorlar. Nereye gittiğini kimse bilmiyor ama biz, yeni siyasi anlayışımızla, harcadığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Millete hesap vermek, bir siyasi için onurlu bir görevdir. Biz, bu onurlu göreve talibiz. Onun mücadelesini veriyoruz. Geçmişte A partisine B partisine oy vermiş insanlar olabilir ama yeni siyaset anlayışında, bizimle beraber gelin yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Parti olarak Türkiye için çalıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarına şunu söyledim. Devir aldığınız miras, ağır bir miras. Aldığınız borçlar, yüksek borçlardır. Ben, bunu biliyorum ama sakın ola ki şikayet etmeyeceksiniz. 'Elim kolum bağlı demeyeceksiniz. Gün 24 saat, 24 saat halk için, millet için çalışacaksınız. Ekrem Başkan da İstanbul'da çalışıyor günün 24 saati. Burada da belediye başkanımız çalışıyor, o da 24 saat çalışıyor. Türkiye'nin aydınlığı için 24 saat çalışıyorlar. Türkiye'de yaşayan her insan için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İmranlı ziyaretinin ardından tekrar Sivas'a gelerek, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla şair ve yazar Sunay Akın tarafından düzenlenen 'Uğurlar Olsun Yüzyılın Hikayesi' adlı gösteriyi izledi. Programın ardından Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: DHA