Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı

28.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:06
Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kentin kanaat önderlerinden 92 yaşındaki Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kentin kanaat önderlerinden 92 yaşındaki Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte "Şehabeddin Dede" olarak bilinen Açık'ın cenaze namazı, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ay Yıldızlı Camisi'nde kılındı.

Açık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor

Cenaze namazına, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Açık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açık'ın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Sivas'ın Şahabettin dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın Şahabettin dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sudan eski Başbakanı Mehdi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sudan eski Başbakanı Mehdi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Şehit Yarbay Rafet Sayın son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberleri: Şehit Yarbay Rafet Sayın son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Murat Kurum Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Orhun Ene Ozan Tufan Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 18:09:00. #1.15#
title