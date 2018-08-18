Rüşvet Alırken Suçüstü Yakalanan Memurların O Anları Kamerada

İstanbul Şişli Belediyesi'nde çalışan 2 zabıta memuru rüşvet alırken gözaltına alındı. İnşaat çalışmalarını durdururuz diye tehdit eden 2 zabıtanın 20 bin lira rüşvet aldığı iddia edilirken Memur Suçları Masası tarafından ayarlanan buluşma neticesinde şüphelilere suçüstü yapıldı.

İKİ ZABITA MEMURU RÜŞVET ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şişli Belediyesine bağlı iki zabıta memuru rüşvet alırken suçüstü gözaltına alındı. Zabıta memurlarının gözaltına alınma anı güvenlik kameralara yansıdı.

Şişli, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firması yetkilisinin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Masası ekipleri harekete geçti. Şişli Belediyesi Zabıta Komseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y.'nin firma yetkilisinden rüşvet istedikleri aksi takdirde inşaat firmasının çalışmalarını sonlandıracaklarını belirterek tehdit ettikleri öğrenildi.

20 BİN TL ALMIŞLAR

Belli aralıklarla zabıta komiseri ve memuruna 20 bin lira verdiği öğrenilen inşaat firması yetkilisi Y.G.'nin geçtiğimiz Çarşamba günü zabıtaların tekrar rüşvet istemesi üzerine Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Memur Suçları Masası ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şikayetçi Y.G. ile ortak çalışan ekipler, zabıtalarla firma yetkilisi arasında bir buluşma ayarladı. Beşiktaş'ta bulunan bir kafede ayarlanan buluşmaya Şişli Belediyesi Zabıta Komiseri Tahsin K. ve zabıta memuru Bilal Y. geldi. Firma yetkilisi Y.G.'de yanında getirdiği 2 bin lirayı zabıtalara verdiği esnada ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda zabıtalar rüşvet aldığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Rüşvet almaktan gözaltına alınan iki zabıta ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Memur Suçları Masası ekipleri tarafından alınan ifadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Memur Suçları Masası tarafından ayarlanan buluşma neticesinde şüphelilerin suçüstü yapılarak yakalanması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde firma yetkilisi tarafından getirilen 2 bin lirayı şüphelilerin aldığı ardından şahısların ekipler tarafından gözaltına alınması yer alıyor.